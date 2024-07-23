В ФРГ предполагают, что Байден может применить ядерное оружие против РФ

Фото: сайт Белого дома
Ким Дотком, бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload, высказал предположение в своих соцсетях о том, что президент США Джо Байден может использовать ядерное оружие против России.
Он считает, что у Байдена есть доступ к кодам запуска ядерного оружия до января следующего года.
Накануне издание New York Post сообщило со ссылкой на неназванных инсайдеров, что Байден испытывает сильное разочарование, паранойю и гнев под давлением других демократов, которые требовали его снять кандидатуру с выборов.
В воскресенье Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила о своём намерении выиграть номинацию демократов.
Президентские выборы в Соединённых Штатах Америки пройдут 5 ноября.
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«Байден испытывает злость и разочарование. Его предала собственная партия, унизили СМИ, отказались спонсоры, а весь мир смеётся над ним. Он стремился стать президентом военного времени, и победа над Россией должна была стать его наследием. Однако он потерпел поражение и может уйти с поста президента с громким скандалом», — поделился Дотком.
Накануне издание New York Post сообщило со ссылкой на неназванных инсайдеров, что Байден испытывает сильное разочарование, паранойю и гнев под давлением других демократов, которые требовали его снять кандидатуру с выборов.
В воскресенье Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила о своём намерении выиграть номинацию демократов.
Президентские выборы в Соединённых Штатах Америки пройдут 5 ноября.
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Мира Полтева