Из-за ударов ВСУ на Кинбурнской косе не осталось ни одного целого здания

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Украинские военные в день наносят до 250 ударов по Кинбурнской косе с использованием дронов. Плюс ведут постоянные артиллерийские обстрелы этой узкой полосы земли.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказали в российских силовых структурах. По словам собеседников агентства, из-за непрерывных атак беспилотников и огня артиллерии на косе уже не осталось ни одного неповреждённого здания.
Кинбурнская коса — длинная и узкая песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Ранее западная часть полуострова входила в состав Николаевской области Украины.
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«ВС Украины на Кинбурнской косе ежедневно наносят до 250 ударов FPV-дронами и сбросами с БПЛА, кроме того, обстреливают артиллерией, до 100 ударов. Нет уже ни одного целого здания, всё унитожено», — говорят силовики.
Кинбурнская коса — длинная и узкая песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Ранее западная часть полуострова входила в состав Николаевской области Украины.
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Александр Бойцов