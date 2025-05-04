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Украинские военные впервые вступили в прямое боевое столкновение со своими заградительными отрядами. Это произошло в Сумской области, а отпор «мотивационным» частям дали военнослужащие 80-й бригады ВСУ.
О «междоусобице» в рядах противника рассказал телеграм-канал «Северный ветер», близкий к российской группировке войск «Север». Украинские военные не выдержали систематического огневого поражения от Вооружённых сил РФ в лесных массивах возле Олешни и самовольно оставили позиции.
Командование ВСУ попыталось остановить отступление, вскоре превратившееся в бегство, при помощи лояльных войск. Это привело к первому зафиксированному боевому столкновению насильно мобилизованных военнослужащих с заградительными отрядами. Кто вышел победителем из этой стычки, не уточняется.
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Командование ВСУ попыталось остановить отступление, вскоре превратившееся в бегство, при помощи лояльных войск. Это привело к первому зафиксированному боевому столкновению насильно мобилизованных военнослужащих с заградительными отрядами. Кто вышел победителем из этой стычки, не уточняется.
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Александр Бойцов