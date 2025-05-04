Бойцы 80-й бригады ВСУ под Сумами вступили в бой со своими заградотрядами

Некогда популярная в России певица Настя Каменских сегодня, 4 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет. Артистка долгое время в составе дуэта «Потап и Настя» зарабатывала на территории нашей страны, а после СВО демонстративно отвернулась от своих российских поклонников. Подробности читайте в материале «Радио 1».