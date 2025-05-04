Продвижение ВС РФ на торецком направлении, бои под Покровском, Угледаром и Харьковом: последние новости СВО на 4 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
На Сумском направлении ВС РФ продолжают успешно проводить операции по расширению зоны безопасности на территории Украины.
За минувшие сутки российские штурмовые отряды успешно продвинулись в окрестностях сёл Локня и Водолаги, где выбили противника из нескольких опорных пунктов. На Сумском направлении продвижение российской армии составило более 1700 метров.
ВСУ безуспешно пытаются вести воздушную разведку в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей. За прошедшие сутки ВС РФ были сбиты три разведывательных беспилотных летательных аппарата самолётного типа, а также более десяти различных моделей коптеров украинской армии.
На Липцовском участке фронта в результате массированного огневого удара были ликвидированы две боевые группы противника и несколько ПУ БпЛА ВСУ. На Волчанском участке фронта российские штурмовые подразделения в ходе напряжённых боёв продолжают вытеснять противника из лесных массивов и городских кварталов.
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Харьковское направление
В Волчанске идут ожесточённые сражения. Российские военные проводят операцию по освобождению восточной части города, постепенно вытесняя украинские силы с его окраин. В то же время осуществляется очистка приграничных районов: враг пытается доставить подкрепление на бронированных машинах, но все его попытки оперативно пресекаются.
Покровское направление
В окрестностях населённых пунктов Удачное и Котлино были достигнуты тактические успехи российских войск. В Зверево наблюдается продвижение российских вооружённых сил в восточном направлении от населённого пункта.
В Орехово продолжаются активные боевые действия. В то же время российские войска работают над тем, чтобы выровнять линию фронта в районах между Новосергеевкой и Котляровкой, а также к югу от Богдановки. На восточном направлении российские военные почти полностью освободили Миролюбовку от украинских войск, хотя противник всё ещё контролирует промышленную зону.
Торецкое направление
На западном участке Торецкого направления российские войска активно продвигаются вперёд. Сражения разворачиваются в районе населённого пункта Новая Полтавка, где российские штурмовые группы установили контроль над дорогой, ведущей к Малиновской развязке.
В восточной части Новооленовки российские войска заняли Александрополь. В Старой Николаевке и в районе Романовки продолжаются боевые действия. К северу от Торецка российские военные укрепляют позиции, перемещая линию фронта в сторону населённых пунктов Дылеевка и Клебан-Бык.
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Угледарское направление
На данном участке фронта продолжаются интенсивные боевые действия в окрестностях населённых пунктов Весёлое и Богатырь, расположенных на юго-востоке. Российские штурмовики смогли прорваться на окраину населённого пункта Алексеевка и пытаются закрепиться там. Это может облегчить дальнейшее продвижение к населённому пункту Богатырь.
ВСУ готовятся к ответным атакам, их подразделения были замечены в районе Днепроэнергии. В районе, расположенном к югу от Отрадного, боевые действия отличаются особой активностью. ВС РФ предпринимают активные действия для усиления контроля над этой территорией.
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