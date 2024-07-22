«Избегать разговоров»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 22 по 28 июля

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В деловой сфере все идеи желательно основательно проверить на практическую пользу. В любви лучше избегать разговоров о пустяках. Взаимопонимание достичь легче, если беседовать честно и ясно выражать свои желания. В вопросах здоровья надо обратить внимание на гигиену.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 22 по 28 июля.
У Овна значительно усилится его воля. Он станет решительным и с упорством достигнет желаемого.
У Тельца хорошее время для покупок и практичных вложений. Возможно начало нового романа.
Близнецы проведут много полезных встреч и переговоров. На этой неделе выполняться обещания, на которые они рассчитывали.
Раку надо быть сосредоточенным. Ему необходимо приложить все усилия для реализации своих планов.
Льву лучше обратить внимание на свою интуицию. Ему необходимо завершить отложенные ранее дела.
У Девы ощутит подъём душевных сил. У неё пройдёт усталость и напряжение.
Весам надо стать дружелюбными и расслабленными. Им важно находить больше счастливых моментов.
Скорпиону нужно контролировать свои эмоции и не реагировать на провокации.
Стрельцу благоприятно быть увлечённым любимым делом. Ему надо побольше себя радовать.
Козерогу важно полноценно отдохнуть и выспаться. Ему нужно себя беречь и копить энергию.
У Водолея обновится круг общения. Он почувствует прилив энтузиазма и энергии.
Рыбам необходимо держать под контролем вспыльчивость и не вступать в ненужные споры.
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У Овна значительно усилится его воля. Он станет решительным и с упорством достигнет желаемого.
У Тельца хорошее время для покупок и практичных вложений. Возможно начало нового романа.
Близнецы проведут много полезных встреч и переговоров. На этой неделе выполняться обещания, на которые они рассчитывали.
Раку надо быть сосредоточенным. Ему необходимо приложить все усилия для реализации своих планов.
Льву лучше обратить внимание на свою интуицию. Ему необходимо завершить отложенные ранее дела.
У Девы ощутит подъём душевных сил. У неё пройдёт усталость и напряжение.
Весам надо стать дружелюбными и расслабленными. Им важно находить больше счастливых моментов.
Скорпиону нужно контролировать свои эмоции и не реагировать на провокации.
Стрельцу благоприятно быть увлечённым любимым делом. Ему надо побольше себя радовать.
Козерогу важно полноценно отдохнуть и выспаться. Ему нужно себя беречь и копить энергию.
У Водолея обновится круг общения. Он почувствует прилив энтузиазма и энергии.
Рыбам необходимо держать под контролем вспыльчивость и не вступать в ненужные споры.
Читайте также:
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Парапсихолог посоветовала родившимся под знаками Собаки и Кролика быть осторожными
Анастасия Бондарева