Избирательные участки открылись во всех 28 округах Подмосковья

Фото: istock / Semen Salivanchuk
Утром в субботу во всех 28 городских округах Московской области начали работать избирательные участки. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
Они открылись в 08:00.
По состоянию на 20:00 6 сентября на территории региона явка избирателей составила 11,19%. Из них 67,21% проголосовали дистанционно, 6,19% — на избирательных участках.
Выборы в местные советы депутатов начались в Подмосковье 6 сентября. Проголосовать можно будет по 8 сентября включительно. Необходимые сведенья можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собрана информация об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
По информации Мособлдумы, в 2024 году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 миллиона человек.
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По состоянию на 20:00 6 сентября на территории региона явка избирателей составила 11,19%. Из них 67,21% проголосовали дистанционно, 6,19% — на избирательных участках.
Выборы в местные советы депутатов начались в Подмосковье 6 сентября. Проголосовать можно будет по 8 сентября включительно. Необходимые сведенья можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собрана информация об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
По информации Мособлдумы, в 2024 году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 миллиона человек.
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Алина Юрчак