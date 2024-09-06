Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15 часам составила 7,39%

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Явка избирателей в Московской области, где проходят выборы депутатов Советов депутатов городских округов, к 15 часам составила 7,39%. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«На участках проголосовали 3,01%, избирателей, дистанционным электронным голосованием воспользовались 56,44%», – говорится в сообщении.Выборы и довыборы в советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылось 1 608 избирательных участков. На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.
На выборах используется и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.
Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская