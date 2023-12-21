Избирательный штаб Владимира Путина начал работу в московском Гостином Дворе

Фото: сайт Кремля
В московском Гостином Дворе начал свою работу избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, который будет баллотироваться на пост главы государства в качестве самовыдвиженца. Штаб будет функционировать в круглосуточном режиме.
На посту руководителя штаба, как и во время предыдущих выборов, будет действовать Андрей Ярин, начальник управления президента по внутренней политике, передают «Ведомости». В состав органа войдут и публичные люди, и чиновники, которым придётся формально взять отпуск на время предвыборной работы. В настоящий момент структура штаба практически полностью сформирована.
В этом году у штаба новый пресс-секретарь — журналистка телеканала «Россия 24» Александра Суворова. Сопредседателями штаба стали главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, спикер парламента ДНР полковник Артём Жога и актёр, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.
Отдельным направлением работы штаба будет обучение волонтёров правилам сбора подписей в поддержку кандидата. Этим будут заниматься профессиональные юристы.
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Александр Бойцов