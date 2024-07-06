Избирком: завершился второй тур внеочередных выборов президента Ирана

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В Иране завершился второй тур внеочередных выборов президента. Как сообщает агентство Mehr со ссылкой на Наблюдательный совет, избирательные участки закончили работу, но те, кто пока остался внутри, еще могут проголосовать.
На внеочередных выборах президента Ирана граждане могут отдать свой голос за одного из двух кандидатов – реформатора Масуда Пезешкиана или консерватора Саида Джалили. В начальном туре первый претендент набрал 10,4 млн из 24,5 засчитанных голосов, второй – на 1 млн меньше.
Избирком Ирана три раза подряд продлевал время окончания голосования с изначальных 18.00, чтобы успели проголосовать те, кто не сделал этого в течение дня. Глава ведомства Мохсен Эслами заявил, что явка преодолела значение в 40%, что выше явки первого тура.
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