Путин: киевский режим не хочет перемирия из-за предлога для военного положения

Европейские чиновники все чаще выступают за выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что Байден должен уступить место тому, у кого больше шансов обойти Трампа и сохранить единство союзников по Украину и НАТО.