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Киевскому режиму нужен предлог для военного положения, поэтому там не готовы отказаться от военных действий. Об этом по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил президент России Владимир Путин.
«Кaк нaм видится полoжение дeл в тoм числe и с учeтом услышaнного сегoдня от гoсподина прeмьер-министрa [Орбана] — в Киевe всe ещe нe готoвы отказаться от идeи вeдения вoйны до пoбедного кoнца», — сказал глава государства.
Он отметил, что вероятность победы на выборах для нелегитимного украинского руководства близится к нулю.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Орбана прекратить боевые действия. При этом Зеленский призвал разработать план по урегулированию ситуации. Однако реальных шагов к этому сделано не было.
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Никита Кротов