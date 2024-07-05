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Путин: киевский режим не хочет перемирия из-за предлога для военного положения

05 июля 2024, 20:09
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Киевскому режиму нужен предлог для военного положения, поэтому там не готовы отказаться от военных действий. Об этом по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил президент России Владимир Путин.
«Кaк нaм видится полoжение дeл в тoм числe и с учeтом услышaнного сегoдня от гoсподина прeмьер-министрa [Орбана] — в Киевe всe ещe нe готoвы отказаться от идeи вeдения вoйны до пoбедного кoнца», — сказал глава государства.

Он отметил, что вероятность победы на выборах для нелегитимного украинского руководства близится к нулю.



Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Орбана прекратить боевые действия. При этом Зеленский призвал разработать план по урегулированию ситуации. Однако реальных шагов к этому сделано не было.

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WP: спонсоры демократов призывают Байдена сняться с выборов президента США
05 июля 2024, 20:18

Фото: iStock/BrianPIrwin

Группа крупных спонсоров демократов, общественных деятелей и бизнесменов отправили письмо президенту США Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Мы с уважением призываем вас отказаться от намерений стать кандидатом на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны», – приводит издание часть обращения, которое подписали 168 человек.
Авторы письма заявляют, что приход к власти Дональда Трампа повлечет за собой серьезные риски для США. Спонсоры считают, что после этого страну якобы ждут «глобальная и внутренняя нестабильность, отказ от союзников, клановый капитализм, политическое возмездие и дальнейшее ущемление прав женщин и других групп населения».

В письме с неприкрытой лестью указывается, что Байден должен передать дальнейшую инициативу так же, как это сделал Джордж Вашингтон.
«В этот важный момент для нашей страны пришло время закрепить ваше наследие, передав факел точно так же, как это сделал Джордж Вашингтон», – подчеркивается в обращении.
Накал страстей в США вырос после теледебатов Трампа и Байдена в Атланте. После выступления в стране начали активно обсуждать физические способности действующего президента управлять государством.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября.

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Пентагон перенес военные учения с Грузией из-за «ложных обвинений» в адрес США

Путин: киевский режим не хочет перемирия из-за предлога для военного положения
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Пентагон перенес военные учения с Грузией из-за «ложных обвинений» в адрес США
05 июля 2024, 19:35

Фото: iStock/icholakov

Пентагон перенес на неопределенный срок военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений после «ложных обвинений» в адрес США. Об этом штаб-квартира американского оборонного ведомства объявила в своем заявлении. Время для широкомасштабных учений в Грузии назвали неподходящим.
Как пояснили в Пентагоне, причиной для переноса стали «ложные обвинения» от грузинского правительства. Тбилиси якобы обвинил США и Запад в давлении, чтобы открыть второй фронт против России, а также в попытках путча против правящей партии.

Однако оборонное ведомство США добавило, что партнерские отношения с Вооруженными силами Грузии сохранятся.

Грузинское Минобороны в ответ заявило, что сожалеет о таком решении Пентагона. В ведомстве добавили, что у двух стран есть и другие форматы сотрудничества, которые продолжатся, несмотря на перенос военных учений.

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Стали известны имена новых глав МИД и Минобороны Великобритании
Новыми главами МИД и Минобороны Великобритании стали Дэвид Лэмми и Джон Хили
05 июля 2024, 19:18

Фото: iStock/melis82

В Великобритании назначили новых министра иностранных дел и министра обороны после назначения Кира Стармера на должность премьер-министра. Как сообщается в заявлении, распространенном его канцелярией, эти места заняли Дэвид Лэмми и Джон Хили соответственно.
Вместе с тем сменились руководители и нескольких других министерств. Главой МВД встала Иветт Купер, министром финансов – Рейчел Ривс, министром энергетической безопасности – Эд Милибэнд, министром юстиции – Шабана Махмуд. Каждый из указанных чиновников является членом Лейбористской партии, которая одержала победу на парламентских выборах.

Лейбористы по итогам выборов забрали больше половины из 650 мест в Палате общин. Сегодня, 5 июля, король Карл III дал поручение их лидеру Киру Стармеру сформировать новое правительство и назначил его 58-м премьер-министром Великобритании. Чем известен Стармер, каких взглядов придерживается и как относится к происходящим в мире событиям разбиралась редакция «Радио 1».

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РБК: Казахстан снова задерживает фуры грузоперевозчиков РФ
05 июля 2024, 19:16

Фото: istockphoto/Apriori1

Фуры российских грузоперевозчиков снова задерживают сотрудники таможни Казахстана с 1 июля в связи с новыми ограничениями. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на обращение Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Минтранс от 5 июля.
Уточняется, что задерживают тех, кто везет в республику товары из Евросоюза. Казахстанский Минфин считает, что подобного рода перевозки должны подвергаться налогообложению.

«Сейчас мы пытаемся собрать информацию о количестве задержанных машин. Всего было задержано более 20 российских автопоездов, но сведения о номерах ТС, маршруте перевозки у нас в настоящее время имеются по шести», — прокомментировал замгендиректора АСМАП Евгений Антипов.

Осенью в 2022 году уже была аналогичная ситуация, связанная с механизмом перецепки. Тогда задержали как минимум восемь российских фур с европейскими товарами.

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Путин: при строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии соблюдаются все нормы
05 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Wlad74

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии соблюдаются все нормы безопасности и природоохранные требования, а также используются только передовые решения в области инженерии и технологий. Об этом российский лидер сообщил по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Россия и Венгрия подписали документы о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции «Пакш» в конце 2014 года. Также в конце 2024 - начале 2025 года ожидается начало строительства еще одной АЭС – «Пакш-2».

Ранее Владимир Путин сообщал, что венгерский премьер Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине.

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#россия
#владимир путин
#документы
#аэс
#венгрия
#переговоры
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В Москве завершились переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана
05 июля 2024, 18:13

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном завершились в Москве. В их ходе главы государств обсудили многие вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента, встреча Путина и Орбана продолжалась более двух с половиной часов. В ходе беседы значительное внимание стороны уделили украинской проблематике и вопросам условий для мирного урегулирования конфликта. 2 июля Орбан посещал Киев, где предлагал украинскому президенту Зеленскому условия для прекращения огня, которые тот отверг.

Переговоры руководителей России и Венгрии проходили при участии делегаций, в которые входили главы внешнеполитических ведомств двух стран. С российской стороны во встрече принимали участие также помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, который в своё время возглавлял российскую делегацию на сорванных Западом переговорах Москвы и Киева в Стамбуле.

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#виктор орбан
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Эрдоган с Путиным могут направить приглашение Асаду для стабилизации отношений
05 июля 2024, 18:05

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

«Направить приглашение» сирийскому лидеру Башару Асаду, чтобы начать новый процесс нормализации отношений между Анкарой и Дамаском могут турецкий президент Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин.
Как сообщало издание Turkiye, встреча Эрдогана и Асада может состояться на российской территории. Журналисты уточнили, что диалог между главами Турции и Сирии может случиться в сентябре. Канцелярия Эрдогана заявила, что ничего не знает об этом.

«Я уже говорил в пятницу (на прошлой неделе — ред.), после пятничной молитвы, что мы могли бы начать новый процесс (нормализации отношений — ред.) с Сирией. Мы можем направить приглашение господину Асаду вместе с господином Путиным», — сказал Эрдоган по возвращению из Казахстана.

Турецкий лидер, говоря о заявлениях Асада про нормализацию турецко-сирийских отношений, заявлял, что причин не устанавливать дипломатических отношений между государствами нет, ведь Анкара не собирается вмешиваться во внутренние дела Сирии.

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Bloomberg: в Европе все чаще выступают за выход Байдена из предвыборной гонки
05 июля 2024, 18:01

Фото: сайт Кремля

Европейские чиновники все чаще выступают за выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что Байден должен уступить место тому, у кого больше шансов обойти Трампа и сохранить единство союзников по Украину и НАТО.
По информации издания, союзники США боятся, что если нынешний президент США допустит очередной «промах» на грядущем саммите НАТО, то случившееся сразу вынесут на суд общественности, а призывы к отказу от предвыборной гонки лишь усилятся.

Сейчас политики и журналисты все чаще призывают демократов отказаться выдвигать Байдена. Однако важно заметить, что при этом в штабе самого Байдена отрицают возможный отказ президента от участия в предстоящих выборах, которые пройдут в США 5 ноября.

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Ушаков: Орбан не передавал Путину послания от украинского президента
05 июля 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

Конфликт на Украине был основной темой «откровенного» разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой венгерского правительства Виктором Орбаном. Однако премьер-министр Венгрии не передавал российскому лидеру никаких посланий от украинского президента Зеленского.
Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Переговоры Путина и Орбана продолжались почти три часа. В их ходе главы государств обсуждали вопросы двусторонних отношений и международной повестки, добавил Ушаков.

Помощник президента также отметил, что российская сторона воспринимает премьер-министра Орбана прежде всего в качестве руководителя Венгрии. Однако никто не снимал с него полномочий главы Европейского совета, несмотря на то, что в самом ЕС заявили, что поездка венгерского премьера в Москву — его частная инициатива и он в ходе визита не представляет ЕС, заключил Ушаков.

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