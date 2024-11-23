В команде Трампа из-за противоречий возникли ругань и рукоприкладство

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Противоречия между членами переходной команды избранного президента США Дональда Трампа приводят к ругани и физическому насилию. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Согласно WP, разногласия в команде Трампа «приводят к дракам, отстранениям от встреч и личным ссорам». Издание ссылается судебный процесс в Мар-а-Лаго, на котором американский миллиардер Илон Маск поссорился с юридическим консультантом Трампа Борисом Эпштейном.
В то же время Сьюзан Уайлс, один из лидеров кампании Трампа, также взяла на себя роль дипломата на встрече и призывала покинуть мероприятие людей, которых не ожидали там присутствовать.
10 ноября Трамп победил на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, последнем ключевом штате на выборах в этом году.
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В то же время Сьюзан Уайлс, один из лидеров кампании Трампа, также взяла на себя роль дипломата на встрече и призывала покинуть мероприятие людей, которых не ожидали там присутствовать.
10 ноября Трамп победил на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, последнем ключевом штате на выборах в этом году.
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Александр Климов