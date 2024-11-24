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Будущие американские власти станут пользоваться энергетическими ресурсами США во внешней политике, считает конгрессмен Майк Уолц в разговоре с журналистами Fox News.
«Разумеется, наша энергетическая политика будет ключевым компонентом… Соединенные Штаты благословлены нефтью и газом, которые мы можем использовать не только для экономической выгоды дома, но и как лидер свободного мира», — сказал будущий советник нацбезопасности.
Уолц резюмировал, что у Штатов есть энергетические, продовольственные, а также минеральные ресурсы, необходимые, «чтобы сохранять свою экономику самой мощной в мире».
Ранее Уолц высказал свое мнение по поводу того, намерен ли киевский режим бить по Москве и Петербургу дальнобойными ATACMS.
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Никита Кротов