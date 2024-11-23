Зеленский заявил, что ждёт от Трампа план по окончанию конфликта на Украине

Владимир Зеленский заявил, что в январе новоизбранный президент США Дональд Трамп представил свой план по окончанию конфликта на Украине. Его слова приводит украинский Telegram-канал «Политика страны».
Глава государства отметил, что открыт к предложениям по урегулированию конфликта. Он готов рассмотреть их от лидеров разных государств, включая страны Африки, Азии и арабского региона. Также он хочет ознакомиться с предложениями Трампа, которые, как ожидается, будут представлены в январе.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров для обсуждения ситуации вокруг Украины.
Читайте также:
Трамп не допустит краха Украины из-за Китая, Ирана и КНДР, заявили в Евросовете
Новый глава Евросовета рассказал, что меняет позицию Трампа по Украине
В Британии ужаснулись планам Трампа по России
Анастасия Чинкова