Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.
На пресс-конференции она заявила, что её главным приоритетом является управление Мексикой, и поездка на Украину не входит в её ближайшие планы.
Шейнбаум отметила, что планирует сократить количество международных визитов, сосредоточившись на внутренних вопросах страны после вступления в должность 1 октября. Она подчеркнула, что участие в международных мероприятиях возможно лишь в тех случаях, когда они будут иметь важное значение для Мексики.
Ранее Зеленский выразил надежду на визит Шейнбаум в Украину и заявил о намерении отправить представителя на её инаугурацию.
Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страны НАТО под руководством США и Великобритании нацелены на прямое столкновение с Российской Федерацией. При этом, подчеркнул он, Москва не стремится к войне и готова к переговорам.
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Шейнбаум отметила, что планирует сократить количество международных визитов, сосредоточившись на внутренних вопросах страны после вступления в должность 1 октября. Она подчеркнула, что участие в международных мероприятиях возможно лишь в тех случаях, когда они будут иметь важное значение для Мексики.
Ранее Зеленский выразил надежду на визит Шейнбаум в Украину и заявил о намерении отправить представителя на её инаугурацию.
Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страны НАТО под руководством США и Великобритании нацелены на прямое столкновение с Российской Федерацией. При этом, подчеркнул он, Москва не стремится к войне и готова к переговорам.
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Елена Перлова