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Избранный президент Мексики Шейнбаум отклонила приглашение посетить Украину

18 сентября 2024, 06:24

Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить страну.
На пресс-конференции она заявила, что её главным приоритетом является управление Мексикой, и поездка на Украину не входит в её ближайшие планы.

Шейнбаум отметила, что планирует сократить количество международных визитов, сосредоточившись на внутренних вопросах страны после вступления в должность 1 октября. Она подчеркнула, что участие в международных мероприятиях возможно лишь в тех случаях, когда они будут иметь важное значение для Мексики.



Ранее Зеленский выразил надежду на визит Шейнбаум в Украину и заявил о намерении отправить представителя на её инаугурацию.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страны НАТО под руководством США и Великобритании нацелены на прямое столкновение с Российской Федерацией. При этом, подчеркнул он, Москва не стремится к войне и готова к переговорам.

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#зеленский
#украина
#мексика
Депутат Верховной Рады бежал из страны и обвиняет СБУ в покушении на его жизнь
СМИ: Спасшийся бегством с Украины нардеп обвинил СБУ в попытке его убить
18 сентября 2024, 04:40

Фото: istock/Vladislav Stepanov

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину под угрозой преследования, обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в неоднократных попытках его ликвидировать. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По словам Дмитрука, сотрудники СБУ пытались его убить как минимум дважды в марте 2022 года. В своем заявлении он упомянул случаи с ликвидированными общественными деятелями, такими как Денис Киреев, и заявил, что в его случае попытки оказались неудачными.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию и объявило его в международный розыск. Суд в Киеве заочно назначил нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. Офис генерального прокурора Украины направил запросы о задержании и аресте депутата в несколько стран.

Напомним, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских войск в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области может привести к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#розыск
#украина
#нарушение
#сбу
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Лукашенко получил песню «Баллада о диктаторе» на патриотическом форуме
18 сентября 2024, 03:55

Фото: сайт Кремля

На патриотическом форуме в Минске, посвященном Дню народного единства, президенту Беларуси Александру Лукашенко представили песню «Баллада о диктаторе».
Этот сюрприз был подготовлен специально для главы государства, который до момента премьеры не знал о существовании композиции, сообщает агентство Белта.

Как пояснила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, песня была создана молдавским поэтом Павлом Дугановым. Эйсмонт подчеркнула, что Дуганов, хотя и не является белорусом по происхождению, проявил глубокое понимание белорусских реалий и выразил поддержку Беларуси в сложные времена, в том числе во время протестов 2020 года.

Напомним, Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать в СМИ случаи нарушения госграницы беспилотниками. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что Минску удалось по каналам связи договориться с Киевом о том, что в СМИ не будут озвучиваться факты залёта как российских, так и украинских беспилотников на территорию Белоруссии.

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#президент
#белоруссия
#александр лукашенко
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США и Британия готовятся к прямому конфликту с Россией: Антонов разоблачил стратегию НАТО
Антонов: США и Британия ведут линию на прямое столкновение с Россией
18 сентября 2024, 02:45

Фото: istock/macky_ch

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что страны НАТО под руководством США и Великобритании нацелены на прямое столкновение с Российской Федерацией. При этом, подчеркнул он, Москва не стремится к войне и готова к переговорам.

«Натовские государства во главе с американцами и британцами ведут линию на прямое столкновение с Российской Федерацией. Мы войны не хотим», — заявил
Антонов в интервью ТАСС.

Он отметил, что российские инициативы, предложенные президентом России в июне, предлагают конструктивное решение для урегулирования конфликта. Однако вместо конструктивного ответа, как утверждает Антонов, США приняли решение о дополнительной поставке оружия на поле боя.

Посол также напомнил, что Россия уже ранее предлагала решения через переговоры.

«Нельзя забывать заявления президента Владимира Путина в конце 2021 года и два проекта юридически обязывающих документов, которые обеспечивали бы нашу национальную безопасность», — отметил Антонов.

По его словам, цель США и их союзников не просто победить Россию, а сохранить мировой порядок, выгодный для стран НАТО.

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#нато
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Посол Антонов раскрыл, почему США не встретятся с Россией на Генассамблее ООН
Посол Антонов раскрыл позицию США по организации встреч с Россией на полях ГА ООН
18 сентября 2024, 02:30

Фото: istock/sb2010

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Соединенные Штаты не запрашивали организацию двусторонних встреч с Россией на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что таких обращений через российское посольство не поступало.

«Американцы не запрашивали через посольство», — подчеркнул Антонов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин не планирует участвовать в заседании Генассамблеи ООН, которое состоится 22-23 сентября. Это решение связано с текущими обстоятельствами, при которых президенту России нецелесообразно посещать США.

Также Генассамблея ООН недавно приняла резолюцию, требующую вывода российских войск с территории Запорожской АЭС. Россия выступила против, назвав документ политизированным.

Напомним, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты не представили реальных мер для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не проявляет инициативы для разрешения кризиса и продолжает придерживаться стратегии эскалации.

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Пентагон: США серьезно отнеслись к решению Путина увеличить численность ВС РФ
18 сентября 2024, 01:53

Фото: istockphoto/icholakov

США серьезно отнеслись к решению президента России Владимира Путина увеличить численность армии ВС РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на просьбу дать комментарий о соответствующем указе. По его словам, американцы должны серьезно относиться к такой риторике.
«Мы должны относиться к этой риторике серьезно», — отметил он.
Напомним, накануне, 16 сентября, президент РФ Владимир Путин постановил увеличить армию, установив ее штатную численность в 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое решение приняли из-за выросших угроз для России и крайне враждебного отношения Запада. Он отметил, что решение об увеличении численности армии было принято в связи с ростом количества угроз, которые поступают в адрес России по периметру границ и нестабильности на восточных рубежах страны.

Песков подчеркнул, что власти не оставили без внимания эту ситуацию, приняв необходимые для ее разрешения меры.

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Антонов разоблачил США: почему Вашингтон не хочет мира на Украине
Антонов: США не имеют предложений для урегулирования конфликта на Украине
18 сентября 2024, 00:54

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты не представили реальных мер для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не проявляет инициативы для разрешения кризиса и продолжает придерживаться стратегии эскалации.

«У администрации США нет никаких предложений для мирного урегулирования ситуации на Украине», — подчеркнул Антонов в комментарии для ТАСС.
Российский дипломат отметил, что США вместо дипломатических усилий продолжают поставки оружия Киеву, что лишь затягивает конфликт и усложняет перспективы его разрешения.

Антонов также добавил, что Россия готова к диалогу, но не видит реальной заинтересованности со стороны США в поиске путей для достижения мира на Украине.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями нет прогресса, поскольку США отказываются учитывать интересы России как ядерной державы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не принимают во внимание ключевые интересы России, в частности, расширение НАТО на Восток, что, по его словам, стало одной из причин украинского кризиса и угроз для безопасности РФ.

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#антонов
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Антонов: США не хотят учитывать интересы России в диалоге по контролю над вооружениями
18 сентября 2024, 00:21

Фото: istock/Wachira Wacharapathom

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями нет прогресса, поскольку США отказываются учитывать интересы России как ядерной державы.
«Никакого просвета в конце тоннеля нет и не предвидится из-за упертого нежелания администрации США вести разговор на равных», — отметил Антонов в интервью журналистам.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не принимают во внимание ключевые интересы России, в частности, расширение НАТО на Восток, что, по его словам, стало одной из причин украинского кризиса и угроз для безопасности РФ.

Антонов также отметил, что США продолжают искать для себя выгодные сценарии после завершения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году, несмотря на продолжающуюся гибридную войну против России.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Россия и США сохранят двусторонние отношения, несмотря на текущие политические разногласия.

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#сша
#россия
#посол
#антонов
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Эстонского профессора лишили почетного статуса за участие в ПМЭФ
Вуз в Таллине лишил профессора Мюллерсона почетного статуса из-за участия в ПМЭФ
17 сентября 2024, 23:58

Фото: istock/master1305

Сенат Таллиннского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса эмерит-профессора после его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
По данным ERR, руководство университета посчитало сотрудничество Мюллерсона с российской стороной неприемлемым. Ректор Тыну Вийк отметил, что университет уважает академическую свободу и не наказывает за политические взгляды, однако решения университета должны соблюдаться.

«Профессор Мюллерсон проигнорировал решение университета о сотрудничестве с российскими вузами», — заявил Вийк.
Напомним, ВВС Латвии подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта, движущегося со стороны границы с Белоруссией, который оказался стаей птиц. Об этом сообщили в пресс-службе латвийской армии.

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#эстония
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Антонов сделал заявление о будущем отношений США и России — чего ждать дальше
Антонов уверен, что США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения
17 сентября 2024, 23:36

Фото: istock/vchal

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что Россия и США сохранят двусторонние отношения, несмотря на текущие политические разногласия.
«Да. Я в этом твердо убежден», — заявил Антонов в интервью РИА Новости, комментируя возможность поддержания взаимодействия между двумя странами.
Посол отметил, что американские власти также заинтересованы в сохранении дипломатических связей и продолжают взаимодействовать с Россией.

«Они работают с нами, и я считаю, что мы сможем найти пути для сохранения контактов», — добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший призвали начать переговоры с Россией по Украине из-за нависшей угрозы ядерной войны. Об этом они написали в газете The Hill. По их словам, пришло время для прекращения украинского конфликта. Сама статья в газете называется «Ведите переговоры с Москвой, чтобы закончить войну на Украине и предотвратить ядерную катастрофу».

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#сша
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#посол
#антонов
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