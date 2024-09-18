Фото: istock/Vladislav Stepanov
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину под угрозой преследования, обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в неоднократных попытках его ликвидировать. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
По словам Дмитрука, сотрудники СБУ пытались его убить как минимум дважды в марте 2022 года. В своем заявлении он упомянул случаи с ликвидированными общественными деятелями, такими как Денис Киреев, и заявил, что в его случае попытки оказались неудачными.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию и объявило его в международный розыск. Суд в Киеве заочно назначил нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. Офис генерального прокурора Украины направил запросы о задержании и аресте депутата в несколько стран.
Напомним, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских войск в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области может привести к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что Дмитрук незаконно выехал в Молдавию и объявило его в международный розыск. Суд в Киеве заочно назначил нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. Офис генерального прокурора Украины направил запросы о задержании и аресте депутата в несколько стран.
Напомним, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских войск в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области может привести к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Елена Перлова