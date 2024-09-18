Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты не представили реальных мер для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не проявляет инициативы для разрешения кризиса и продолжает придерживаться стратегии эскалации.
«У администрации США нет никаких предложений для мирного урегулирования ситуации на Украине», — подчеркнул Антонов в комментарии для ТАСС.Российский дипломат отметил, что США вместо дипломатических усилий продолжают поставки оружия Киеву, что лишь затягивает конфликт и усложняет перспективы его разрешения.
Антонов также добавил, что Россия готова к диалогу, но не видит реальной заинтересованности со стороны США в поиске путей для достижения мира на Украине.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями нет прогресса, поскольку США отказываются учитывать интересы России как ядерной державы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не принимают во внимание ключевые интересы России, в частности, расширение НАТО на Восток, что, по его словам, стало одной из причин украинского кризиса и угроз для безопасности РФ.
Читайте также:
Антонов сделал заявление о будущем отношений США и России — чего ждать дальше
Лавров указал президенту Красного Креста на нарушение Киевом гуманитарных норм
Отставной офицер СБУ предрек разгром ВСУ из-за наступления России
Елена Перлова