Издание Politico присудило издевательские премии фон дер Ляйен и Боррелю

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель и премьер-министр Италии Джорджа Мелони получили ключевые места юмористического антирейтинга года по версии издания Politico.
Так, Урсула фон дер Ляйен получила звание «немки, играющей в президента Европы». Автор статьи заявил, что любая попытка политика воспользоваться своими полномочиями заканчивается тем, что она врезается в кирпичную стену.
Жозеп Боррель, в свою очередь, получил антипремию «Борат от дипломатии». Борат является персонажем одноимённой американо-британской комедии. У носителей английского языка это имя носит нарицательное значение «благожелательного болвана».
А глава кабмина Италии Джорджа Мелони был назван автором статьи «хоббитом, играющим фашиста». Такое звание ему дано потому, что он, подобно фон дер Ляйен, позволяет вести себя так, будто он президент Евросоюза.
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Жозеп Боррель, в свою очередь, получил антипремию «Борат от дипломатии». Борат является персонажем одноимённой американо-британской комедии. У носителей английского языка это имя носит нарицательное значение «благожелательного болвана».
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Анастасия Чинкова