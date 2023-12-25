«Он дурак»: Лукашенко точно и лаконично описал Борреля

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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель – просто дурак, который не имеет никакого отношения к политике, с таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал так по-хозяйски. Нам с Россией дай бог с этими проблемами разобраться, так мы что же на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал», — прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Глава Республики Беларусь строго подчеркнул, что ни Москва, ни Минск не стремятся влезать в новый вооружённый конфликт, в особенности, в условиях незавершённой специальной военной операции.
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Евгения Парфентьева