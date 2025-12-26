Потанин заявил, что Россия перестала быть «мировой бензоколонкой»

26 декабря 2025, 12:48

Фото: istockphoto/simpson33

Курс рубля сегодня уже не так тесно связывается с ценами на нефть, и это говорит о том, что Россия уходит от роли «мировой бензоколонки».





Такое мнение телеканалу «Россия-24» выразил глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он отметил, что раннее национальная валюта сильно коррелировала с нефтяным ценником, но сейчас такая зависимость слабее.





«И это хорошо», — добавил собеседник.