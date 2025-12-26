Потанин заявил, что Россия перестала быть «мировой бензоколонкой»
Курс рубля сегодня уже не так тесно связывается с ценами на нефть, и это говорит о том, что Россия уходит от роли «мировой бензоколонки».
Такое мнение телеканалу «Россия-24» выразил глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он отметил, что раннее национальная валюта сильно коррелировала с нефтяным ценником, но сейчас такая зависимость слабее.
«И это хорошо», — добавил собеседник.
Потанин резюмировал, что сегодня РФ становится более высокотехнологичной, ориентированной не только на энергоресурсы.