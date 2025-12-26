Зеленский анонсировал предновогоднюю встречу с Трампом

26 декабря 2025, 10:43

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с президентом США Дональдом Трампом до конца 2025 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на его пост в социальной сети.





Зеленский отметил, что встреча с Трампом состоится в ближайшее время, и Киев старается «не терять ни дня». По его словам, это решение приняли после доклада секретаря СНБО Рустема Умерова о результатах украинско-американских переговоров, которые проходили в Майами 21 и 22 декабря.

«Многое может решиться до Нового года», — написал глава киевского режима.