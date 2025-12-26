Зеленский анонсировал предновогоднюю встречу с Трампом
Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с президентом США Дональдом Трампом до конца 2025 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на его пост в социальной сети.
Зеленский отметил, что встреча с Трампом состоится в ближайшее время, и Киев старается «не терять ни дня». По его словам, это решение приняли после доклада секретаря СНБО Рустема Умерова о результатах украинско-американских переговоров, которые проходили в Майами 21 и 22 декабря.
«Многое может решиться до Нового года», — написал глава киевского режима.Анонс встречи последовал за заявлением вице-президента США Джей Ди Вэнса о «существенном прорыве» на переговорах по Украине. Точная дата и место пока не называются.