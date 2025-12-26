Маск сделал неожиданное заявление о Брюсселе
Маск заявил, что Брюссель больше не бельгийский город
Брюссель сегодня сложно назвать «бельгийским» городом. Такое заявление в соцсети X сделал американский миллиардер Илон Маск.
Предприниматель сослался на данные о том, что около трех четвертей детей в столице имеют неевропейское происхождение.
«Столица Бельгии больше не бельгийская», — говорится в его посте.Поводом для высказывания стала публикация американского блогера Марио Науфала, который привел статистику о стабильном росте числа жителей, прибывших из других стран.
Ранее Илона Маска осудили за обсуждение груди популярной актрисы.