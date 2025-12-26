Маск сделал неожиданное заявление о Брюсселе

26 декабря 2025, 13:02

Маск заявил, что Брюссель больше не бельгийский город

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Брюссель сегодня сложно назвать «бельгийским» городом. Такое заявление в соцсети X сделал американский миллиардер Илон Маск.





Предприниматель сослался на данные о том, что около трех четвертей детей в столице имеют неевропейское происхождение.



