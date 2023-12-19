Издание WSJ раскрыло детали обмена Ярошенко и Медведчука

Фото: istockphoto/Enrique Ramos Lopez
The Wall Street Journal, ссылаясь на турецких и американских чиновников, сообщило подробности обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского экс-морпеха Тревора Рида.
Обмен состоялся в апреле прошлого года в Турции. Он проходил на взлетно-посадочной полосе аэропорта Анкары. Её обычно используют VIP-персоны.
WSJ пишет, что РФ использовала этот же аэропорт для обмена украинских военных на Виктора Медведчука. На борту Тревор Рид сопровождался сотрудниками спецназа ФСБ «Альфа». Обмен с российской стороны курировал полковник Сергей Латков.
После прилета борта из России в аэропорт Анкары в салон самолета зашел специальный представитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс. Он должен был опознать Тревора Рида.
Видео- и фотосъемка в момент обмена была под запретом. Но издание опубликовало фотографию со взлетной полосы. На кадре видны делегации России и США. Константин Ярошенко и Тревор Рид направляются навстречу друг к другу.
На фото видно, что в руках Ярошенко держит желтую папку, а сопровождающие Тревора Рида несут клетчатую сумку.
При этом обмен Виктора Медведчука на солдат ВСУ, который проходил в аэропорту Анкары 22 сентября 2022 года, оказался сложнее с точки зрения установления договоренностей.
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WSJ пишет, что РФ использовала этот же аэропорт для обмена украинских военных на Виктора Медведчука. На борту Тревор Рид сопровождался сотрудниками спецназа ФСБ «Альфа». Обмен с российской стороны курировал полковник Сергей Латков.
Видео- и фотосъемка в момент обмена была под запретом. Но издание опубликовало фотографию со взлетной полосы. На кадре видны делегации России и США. Константин Ярошенко и Тревор Рид направляются навстречу друг к другу.
На фото видно, что в руках Ярошенко держит желтую папку, а сопровождающие Тревора Рида несут клетчатую сумку.
При этом обмен Виктора Медведчука на солдат ВСУ, который проходил в аэропорту Анкары 22 сентября 2022 года, оказался сложнее с точки зрения установления договоренностей.
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Мария Фирсова