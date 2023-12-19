Шойгу рассказал о планах по расширению российской армии

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Россия планирует увеличить численность Вооружённых сил до 1,5 миллионов человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Вместе с тем Шойгу раскрыл планы по увеличению численности военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек к концу 2024 года. Достичь таких показателей можно за счёт комплектования новых формирований.
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Анастасия Чинкова