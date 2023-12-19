Польский суд признал 14 человек виновными в шпионаже в пользу России

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14 граждан России, Украины и Белоруссии польский суд признал виновными в якобы шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Польские спецслужбы до этого направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в работе на российскую разведку.
Гражданам предъявили обвинения в участии в организованной преступной группировке и в работе в пользу иностранной разведки.
Также задержанные обвиняются в подготовке диверсий.
В качестве обвиняемых проходят 12 граждан Украины, 3 белоруса и россиянин. Какие приговоры вынесли в отношении данных лиц, пока неизвестно.
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В качестве обвиняемых проходят 12 граждан Украины, 3 белоруса и россиянин. Какие приговоры вынесли в отношении данных лиц, пока неизвестно.
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Мария Фирсова