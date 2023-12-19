Премьер Польши уволил руководителей всех спецслужб страны

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об отставках всего руководящего состава спецслужб страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
Туск назвал кадровые перестановки «началом дня» и сообщил, что руководящий состав спецслужб страны полностью переназначен.
Изменения коснулись Агентства разведки и внутренней безопасности, а также Службы военной разведки, Военной контрразведки и Центрального антикоррупционного бюро. Свое решение о назначении новых глав Туск решил не объяснять.
Дональд Туск приступил к обязанностям премьер-министра Польши 13 декабря. Он известен своими заявлениями о выстраивании нового политического строя в стране и оппозиционными взглядами. Также новый польский премьер рьяно выступает за выделение финансовой помощи Украине и принятие ее в блок НАТО и присоединение к ЕС.
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Изменения коснулись Агентства разведки и внутренней безопасности, а также Службы военной разведки, Военной контрразведки и Центрального антикоррупционного бюро. Свое решение о назначении новых глав Туск решил не объяснять.
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Анастасия Крестьянова