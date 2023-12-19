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Премьер Польши уволил руководителей всех спецслужб страны

Премьер Польши Туск провел отставки руководителей всех спецслужб страны
19 декабря 2023, 17:51
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об отставках всего руководящего состава спецслужб страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
Туск назвал кадровые перестановки «началом дня» и сообщил, что руководящий состав спецслужб страны полностью переназначен.

Изменения коснулись Агентства разведки и внутренней безопасности, а также Службы военной разведки, Военной контрразведки и Центрального антикоррупционного бюро. Свое решение о назначении новых глав Туск решил не объяснять.


Дональд Туск приступил к обязанностям премьер-министра Польши 13 декабря. Он известен своими заявлениями о выстраивании нового политического строя в стране и оппозиционными взглядами. Также новый польский премьер рьяно выступает за выделение финансовой помощи Украине и принятие ее в блок НАТО и присоединение к ЕС.

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Издание WSJ раскрыло детали обмена Ярошенко и Медведчука
19 декабря 2023, 18:12

Фото: istockphoto/Enrique Ramos Lopez

The Wall Street Journal, ссылаясь на турецких и американских чиновников, сообщило подробности обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского экс-морпеха Тревора Рида.
Обмен состоялся в апреле прошлого года в Турции. Он проходил на взлетно-посадочной полосе аэропорта Анкары. Её обычно используют VIP-персоны.

WSJ пишет, что РФ использовала этот же аэропорт для обмена украинских военных на Виктора Медведчука. На борту Тревор Рид сопровождался сотрудниками спецназа ФСБ «Альфа». Обмен с российской стороны курировал полковник Сергей Латков.
После прилета борта из России в аэропорт Анкары в салон самолета зашел специальный представитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс. Он должен был опознать Тревора Рида.

Видео- и фотосъемка в момент обмена была под запретом. Но издание опубликовало фотографию со взлетной полосы. На кадре видны делегации России и США. Константин Ярошенко и Тревор Рид направляются навстречу друг к другу.

На фото видно, что в руках Ярошенко держит желтую папку, а сопровождающие Тревора Рида несут клетчатую сумку.

При этом обмен Виктора Медведчука на солдат ВСУ, который проходил в аэропорту Анкары 22 сентября 2022 года, оказался сложнее с точки зрения установления договоренностей.

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Польский суд признал 14 человек виновными в шпионаже в пользу России
19 декабря 2023, 17:54

Фото: istock / Zolnierek

14 граждан России, Украины и Белоруссии польский суд признал виновными в якобы шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Польские спецслужбы до этого направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в работе на российскую разведку.

Гражданам предъявили обвинения в участии в организованной преступной группировке и в работе в пользу иностранной разведки.

Также задержанные обвиняются в подготовке диверсий.

В качестве обвиняемых проходят 12 граждан Украины, 3 белоруса и россиянин. Какие приговоры вынесли в отношении данных лиц, пока неизвестно.

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Путин вручил госнаграды Героям России
Путин наградил Героев России госнаградами после коллегии Минобороны РФ
19 декабря 2023, 17:05

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наградил Героев России по завершении расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.
Глава государства отметил, что в ходе спецоперации военные, удостоенные здания Героя Российской Федерации, отважно сражались на передовой, действовали профессионально и мужественно, слаженно выполняли боевые задачи вместе с боевыми товарищами.

Также Путин выразил благодарность награждённым и их однополчанам за храбрость и силу духа. Президент подчеркнул, что Россия верит в них и гордится подвигами, которые они совершают на поле боя.

В заключение российский лидер подчеркнул, что с таким настроем, который наблюдается у бойцов и командиров, достичь поставленных целей спецоперации обязательно удастся, а значит будет защищён народ, суверенитет и безопасность России.

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Шойгу рассказал о планах по расширению российской армии
Шойгу: планируется увеличить численность ВС РФ до 1,5 млн человек
19 декабря 2023, 16:54

Фото: сайт Кремля

Россия планирует увеличить численность Вооружённых сил до 1,5 миллионов человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Говоря о планах на предстоящий год глава оборонного ведомства подчеркнул необходимость расширения состава российской армии. Так, в дальнейшем численность ВС РФ будет доведена до полутора миллионов солдат.

Вместе с тем Шойгу раскрыл планы по увеличению численности военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек к концу 2024 года. Достичь таких показателей можно за счёт комплектования новых формирований.

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#военные
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Подмосковный аллерголог Никонова научила отличать аллергию от простуды
19 декабря 2023, 16:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Аллергия может возникнуть у человека не только летом или весной, но и зимой. Об этом предупредила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.
У ребёнка кашель, насморк и слабость могут начаться и в декабрьские морозы. Врач рассказала, как при похожих симптомах отличить аллергию от простуды.
«И в том, и в другом случаях возникает насморк, чихание, иногда кашель. Но в одном случае причиной становятся вирусы и бактерии, в другом – аллергены. При ОРВИ насморк и кашель могут сопровождаться болью в горле, слабостью и повышением температуры. Как правило, этому предшествует контакт с болеющим человеком – например в детском коллективе», – отметила Никонова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Аллергия, по её словам, проявляется частым чиханием, насморком с прозрачным выделением или заложенностью носа.
«Также аллергия может сопровождаться зудящей сыпью на коже или отёками губ или глаз. Обычная простуда проходит через неделю-две, а при аллергии насморк, кашель и слезотечение могут длиться месяцами», – пояснила медик.
При первых симптомах аллергии она посоветовала немедленно обращаться за медицинской помощью. Врач проведёт диагностику и назначит лечение.

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#аллергия
#подмосковье
#московская область
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МИД РФ ввёл ответные меры на 12-й пакет санкций Евросоюза
МИД РФ расширил список представителей ЕС, которым запрещёно въезжать в Россию
19 декабря 2023, 16:36

Фото: iStock/ser-alim

Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещено въезжать на территорию страны, в ответ на принятый 12-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что введённые в отношении России ограничения являются «недружественными, нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы».

Решением российского внешнеполитического ведомства запрещён въезд на территорию РФ некоторым представителям силовых ведомств и коммерческих организаций Евросоюза, а также рядовым гражданам, оказывающим поддержку Украине. Также в списке числятся представители евроструктур, которые причастны к преследованию должностных лиц из России за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий» и занимаются созданием «трибунала» против российского руководства.

Вместе с тем, ограничения затронули частников Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые проголосовали 13 октября за резолюцию, направленную на отрытое вмешательство во внутренние дела России и дискредитацию выборов президента РФ в 2024 году.

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#санкции
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#ограничения
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Путин заявил, что Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014 года
Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года
19 декабря 2023, 15:42

Фото: сайт Кремля

Запад в некотором смысле «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.
По словам главы государства, западные страны фактически развязали войну на Украине ещё в 2014 году. Россия первое время не принимала участия в этих событиях, но затем стране пришлось предпринять меры для защиты людей от истребления, пояснил Путин.

Президент добавил, что Запад, а в частности США, «с удовольствием за этим наблюдали», поэтому они в какой-то степени переиграли Россию. Однако их агрессивная позиция вынудила Москву пойти на решительные ответные действия.

Также Путин подчеркнул, что власти западных стран и Украины открыто отказались от исполнения минских соглашений, которые оказались просто завесой для возрождения или даже строительства современных ВСУ.

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#владимир путин
#украина
#сша
#россия
#всу
#запад
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«По беспределу»: Путин оценил действия США на Украине
Путин: Соединённые Штаты на Украине действуют по беспределу
19 декабря 2023, 15:30

Фото: kremlin.ru

Соединённые Штаты Америки действую на Украине по беспределу, после организации государственного переворота в 2014 году, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, прости за моветон, по беспределу просто. Вот в 2014 году совершили госпереворот и дальше пошли по этому беспределу», - прокомментировал ситуацию Путин.

По словам главы РФ, именно Соединённые Штаты лишили Россию и Украину возможности для нормального политического диалога. Уже после, политика Вашингтона вынудила Москву принять ответные меры в отношении Киева.

Ранее Владимир Путин, оценивая ситуацию на Украине, заявил, что история всё равно расставит всё на свои места.

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#владимир путин
#рф
#украина
#сша
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Путин оценил ситуацию на Украине: Мешать не будем, но своего не отдадим
19 декабря 2023, 15:20

Фото: kremlin.ru

Истрия всё расставит на свои места, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о ситуации на Украине на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Не хотят – не надо, история всё расставит на свои места, мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот, что все должны понять», - прокомментировал ситуацию Путин.

Ранее российский лидер также отметил, что в последнее время активность Североатлантического альянса на российских границах заметно возросла. В сторону РФ были переброшены силы Соединённых Штатов, в том числе и авиатехника.

Однако, министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Вооруженные силы РФ в настоящий момент являются самой боеспособной армией в мире, и несмотря на всю западную поддержку, удерживают инициативу на линии боевого соприкосновения.

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#владимир путин
#россия
#украина
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