«Издевательский перформанс»: Захарова жёстко высказалась о визите посла Канады на Пискаревское кладбище

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Посол Канады в России Сара Тейлор совершила «издевательский перформанс», посетив Пискаревское кладбище в Петербурге и расположенный на нём монумент «Мать-Родина». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что было бы наивно полагать, что на такой с виду благородный шаг посла сподвигло сострадание к почти полумиллиону захороненных на кладбище жертв блокады Ленинграда.
По словам Захаровой, за показным сопереживанием скрывается конкретная цель. Представитель МИД обратила внимание, что в соцсетях Тейлор разместила комментарий, из которого следует, что блокада Ленинграда была якобы связана с итогами подписания «Пакта Молотова-Риббентропа» и проведения Ялтинской конференции. Эти слова Захарова назвала цинизмом и призвала посла ознакомиться с историей Второй мировой войны.
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По словам Захаровой, за показным сопереживанием скрывается конкретная цель. Представитель МИД обратила внимание, что в соцсетях Тейлор разместила комментарий, из которого следует, что блокада Ленинграда была якобы связана с итогами подписания «Пакта Молотова-Риббентропа» и проведения Ялтинской конференции. Эти слова Захарова назвала цинизмом и призвала посла ознакомиться с историей Второй мировой войны.
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Анастасия Чинкова