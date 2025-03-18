Захарова: Странно было бы видеть внучку нациста на посту главы ГА ООН

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Странно было бы увидеть внучку нациста в должности председателя Генеральной ассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, имея ввиду намерение ФРГ выдвинуть главу МИД Анналену Бербок на ответственный международный пост.
Ранее информационное агентство DPA сообщило, что немецкое правительство намерено предложить в качестве кандидата на пост секретаря ГА ООН главу внешнеполитического ведомства страны.
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«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — сказала спикер российского МИД, комментируя эту информацию для РИА Новости.Известно, что дед Анналены Бербок Вальдемар был ярым сторонником национал-социализма. Он также был офицером вермахта, а в 1944 году его наградили гитлеровским Золотым рыцарским крестом Военных заслуг с мечами.
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Александр Бойцов