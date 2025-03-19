Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина — «не салат и не компот в меню Путина». В своём Telegram-канале дипломат иронично согласилась, что на этот раз президент Уркины «не соврал».
«Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала Захарова.Ранее Зеленский заявил, что Украина не является блюдом, которое можно включить в «меню» российского президента, несмотря на «аппетиты» Путина.
18 марта Захарова также отметила, что странно было бы увидеть внучку нациста в должности председателя Генеральной ассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Подобное мнение она высказала, ссылаясь на планы ФРГ выдвинуть главу МИД Анналену Бербок на ответственный международный пост.
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Мария Моисеева