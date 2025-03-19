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«Не соврал»: Захарова ответила на слова Зеленского о том, что Украина — не салат и не компот

Захарова: Киевский режим является тем, во что еда превращается после переваривания
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Владимира Зеленского о том, что Украина — «не салат и не компот в меню Путина». В своём Telegram-канале дипломат иронично согласилась, что на этот раз президент Уркины «не соврал».
«Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала Захарова.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не является блюдом, которое можно включить в «меню» российского президента, несмотря на «аппетиты» Путина.

18 марта Захарова также отметила, что странно было бы увидеть внучку нациста в должности председателя Генеральной ассамблеи ООН в год 80-летия Победы. Подобное мнение она высказала, ссылаясь на планы ФРГ выдвинуть главу МИД Анналену Бербок на ответственный международный пост.

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Косачев: телефонный разговор Путина и Трампа стал бесспорным шагом вперед
19 марта 2025, 00:22

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своём Telegram-канале назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа значимым и бесспорным шагом вперёд.
По его мнению, стороны продемонстрировали ориентацию на результат, избегая бессмысленного противостояния.

Косачев подчеркнул, что диалог прошёл в конструктивном ключе, в отличие от ранее навязываемых сценариев, где от России требовали принимать условия без обсуждения. Ни Москва, ни Вашингтон не стали действовать в парадигме «ультиматумов по-европейски», таких как требование 30-дневного перемирия. Вместо этого стороны сосредоточились на поиске комплексного решения конфликта.

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«Главное впечатление — диалог, а не два монолога. (....) Собеседникам важнее долгосрочное и комплексное решение конфликта, а не игра на публику в утопические пиар-прожекты», — указал вице-спикер Совфеда.
Особо Косачев выделил конкретные шаги России в энергетической и гуманитарной сферах, которые, по его словам, подтверждают готовность Москвы к диалогу. В отличие от Киева, ограничившегося декларациями о перемирии, Россия демонстрирует действия, а не пустые обещания.

«Это не ультиматум, а личный пример», — резюмировал Косачев.
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«Негативный фон»: ВСУ пытались прорваться на территорию РФ во время разговора Путина и Трампа
МО: ВСУ хотели испортить переговоры Путина и Трампав атакой на Белгородскую область
18 марта 2025, 23:55

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Утром 18 марта 2025 года, накануне запланированных переговоров президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине, киевский режим предпринял попытку прорыва в Белгородской области. Атака имела цель создать негативных фон вокруг переговоров Путина и Трампа, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Атака началась в направлении населённых пунктов Демидовка и Прилесье в 5:50.

В течение дня ВСУ провели пять атак с участием до 200 военнослужащих и 29 единиц техники, включая танки (5) и бронированные машины (16), а также несколько инженерных машин разграждения и установки дистанционного разминирования УР-77.

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Последняя попытка «прорыва» украинских сил осуществляюсь с 17:30 до 18:45, четко во время диалога между лидерами РФ и США.

Все попытки ВСУ вклиниться на территорию России были отражены подразделениями группировки «Север», артиллерией и FPV-дронами. Потери украинцев составили до 60 человек, один танк, семь бронемашин и инженерная техника.

Пересечь государственную границу РФ силам ВСУ не удалось.

В ответ российские войска нанесли 30 авиационных и ракетных ударов, а также задействовали системы «Искандер» и «Торнадо-С» по позициям противника в Сумской области. Применение тяжелых огнемётных систем и авиабомб УМПК ФАБ-500 (40 штук) нанесло значительный урон резервам ВСУ.

Провокация Киева, направленная на срыв переговоров, была полностью пресечена.

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Обмен пленными, 30-дневное перемирие с Украиной и «оздоровление» отношений РФ и США: главные заявления Путина и Трампа 18 марта

ВСУ пытаются бежать из Курской области в форме ВС РФ с красным скотчем
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#техника
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#всу
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#рф
#сво
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Обмен пленными, 30-дневное перемирие с Украиной и «оздоровление» отношений РФ и США: главные заявления Путина и Трампа 18 марта
18 марта 2025, 21:37

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами.
Разговор между Путиным и Трампом длился два с половиной часа — это самый длинный телефонный разговор президентов России и США в истории. Так, к примеру, до этого они беседовали 12 февраля — 1,5 часа. А вот ранее лидер РФ беседовал с Джо Байденом 31 декабря 2021 года лишь 50 минут, с Обамой 12 марта 2012 года — 20 минут.

Украинский конфликт

В Кремле уточняли, что в телефонном разговоре Путин и Трамп продолжили обмениваться мнениями по ситуации вокруг Украины. Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.

Президент России сообщил Трампу, что 19 марта между РФ и Украиной пройдет обмен пленными — стороны передадут по 175 человек.

«Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях», — сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)


Владимир Путин заявил о готовности к совместной с американской стороной тщательной проработке возможных путей урегулирования украинского конфликта. С этой целью создадут российскую и американскую экспертные группы.

«[Урегулирование] должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности», — заметил Путин.

Президент РФ обратил внимание, что основное условие для недопущения эскалации конфликта и разрешения его мирным путем — полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

30-ти дневное перемирие

В рамках инициативы Дональда Трампа о введении 30-ти дневного перемирия Россия обозначила несколько существенных моментов, которые касаются обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

«Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности», — отмечалось в заявлении Кремля.

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)


Еще российская сторона напомнила о варварских преступлениях террористического характера, которые совершили ВСУ против гражданского населения Курской области. Путин объяснил, что РФ готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует украинским бойцам жизнь и достойное обращение.

Также Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о введении 30-дневного прекращения огня по энергетической инфраструктуре и уже дал соответствующую команду бойцам ВС РФ. Стоит отметить, что ранее эту инициативу уже поддержали в Киеве.

Ситуация на Ближнем Востоке

Владимир Путин и Дональд Трамп также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

«Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», — указала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)


Уточнялось, что это поспособствует «оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений».

Среди позитивных примеров пресс-служба Кремля выделила солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении конфликта на Украине.

Отношения России и США

Владимир Путин и Дональд Трамп выразили общую заинтересованность в нормализации двусторонних отношений между странами. Президенты России и США рассмотрели широкий спектр направлений, по которым страны могли бы наладить взаимодействие.

«Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике», — говорилось в заявлении Кремля.

Американский лидер поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками двух стран, которые выступают в НХЛ и КХЛ.

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ВСУ пытаются бежать из Курской области в форме ВС РФ с красным скотчем
18 марта 2025, 21:01

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики ВСУ пытаются бежать из Суджанского района Курской области, переодеваясь в военную форму ВС РФ, также они клеят на неё красный скотч. Об этом рассказали военные 11-й десантно-штурмовой бригады.
Офицер 11-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Апостол» уточнил в разговоре с военкором RT Максимом аль-Тури, что есть специальное определение «свой-чужой».

«Если вы не видите, но слышите, что кто-то идёт, делается запрос — получается ответ. Если он не соответствует, то... Получается, что впереди вас противник. Бывает, и переодеваются в нашу форму», — рассказал боец ВС РФ.

Он пояснил, что боевики ВСУ пытаются выглядеть как российские военные и даже используют красный скотч.

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#операции
#всу
#вс рф
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Стартовал приём заявок на конкурс наставников «Быть, а не казаться!»
18 марта 2025, 20:57

Фото: сайт бытьнаставником.рф

Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!», который ранее стартовал в пресс-центре ТАСС. Об этом сообщили его организаторы.
Конкурс по поручению президента Владимира Путина проводят Роспатриотцентр Росмолодёжи совместно с Движением Первых и Центром «ВОИН» при поддержке Ассоциации Добро.рф. Регистрация открыта на сайте до 20 апреля.

Конкурс «Быть, а не казаться!» призван распространить и поддержать лучшие практики патриотического воспитания по всей России, сформировать кадровый резерв в этой сфере, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников спецоперации. В нём могут участвовать студенты, специалисты по воспитанию, наставники и педагоги, участники боевых действий, участники и руководители патриотических проектов в возрасте от 16 лет.
«Конкурс «Быть, а не казаться!» подтвердил свою востребованность. Многие участники выступили наставниками флагманского проекта Движения Первых Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Особенно важно участие в проекте ветеранов СВО. Они передают ребятам ценные знания и навыки, вдохновляют своим примером молодое поколение», – отметил Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
В этом году участники могут выбрать одну из пяти основных номинаций: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе», приуроченной к объявленному президентом Году защитника Отечества.

Специальной внеконкурсной номинацией станет «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.

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