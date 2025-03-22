Захарова: На фоне ударов ВСУ по энергетике у РФ есть право на симметричный ответ

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Российская сторона оставляет за собой право на симметричный ответ на фоне продолжающихся ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В своём официальном комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, она напомнила, что Киев на словах поддержал инициативу США о моратории на нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры. На самом деле атаки нацистского режима продолжаются. Совсем свежие примеры нефтебаза на Кубани и газоизмерительная станция «Суджа».
Киев такими действиями в очередной раз демонстрирует свою полную недоговороспособность, продолжила спикер российского МИД. В случае продолжения этой деструктивной линии Россия оставляет за собой полное право на ответные меры, в том числе симметричные, заключила Мария Захарова.
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Киев такими действиями в очередной раз демонстрирует свою полную недоговороспособность, продолжила спикер российского МИД. В случае продолжения этой деструктивной линии Россия оставляет за собой полное право на ответные меры, в том числе симметричные, заключила Мария Захарова.
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Александр Бойцов