«Изолировать Россию»: Политолог рассказал о важных решениях на саммите БРИКС в Казани

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22 октября в Казани начинается XVI саммит БРИКС. Как заявил накануне журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, на него приедут делегации из 36 стран и от шести международных организаций. В том числе 22 главы государства и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Принимающая саммит Россия председательствует в БРИКС в четвертый раз. Ее нынешний девиз — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
Ожидается, что президент России Владимир Путин проведет на полях саммита БРИКС встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Мoди, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Палестины Махмудом Аббасом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что проведение саммита в России имеет эпохальное и символическое значение.
Он добавил, что от этого саммита многого ждут:
По мнению Павла Фельдмана, Турция присоединится к БРИКС, что будет уникальным примером.
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Ожидается, что президент России Владимир Путин проведет на полях саммита БРИКС встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Мoди, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Палестины Махмудом Аббасом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что проведение саммита в России имеет эпохальное и символическое значение.
«Это такого рода картинка, которую будут транслировать все каналы всего мира, что даст ответ на вопрос, оказались ли эффективными попытки изолировать Россию от мирового сообщества. Однозначно, нет. Потому что Казань на ближайшую неделю становится столицей мира. Сюда приезжают лидеры ключевых стран глобального Юга. Именно эти страны через 10 лет будут определять глобальность экономического порядка», — сказал политолог.
Он добавил, что от этого саммита многого ждут:
- Начало предметных действий в формировании дорожной карты по изменению мировой финансово-экономической системы. Создание настоящей альтернативы расчету в долларах, переход на расчет в национальной валюте.
- Осуждения санкций. Нормативная фиксация принципа, согласно которому страны БРИКС никогда, вне зависимости от международной политической конъектуры или по просьбе Запада, не будут вводить санкции в отношении друг друга.
- Это инициирование диалога о новой системе глобальной безопасности. Будет обсуждаться хорошо известная инициатива Китая, согласно которой в международной системе безопасности будущего не должно быть места альянсам, которые дружат против кого-то. По мнению Китая, дробление мира на блоки, приведет к игре с нулевой суммой, никто в этой ситуации не выигрывает. Безопасность должна быть глобальной и неделимой.
По мнению Павла Фельдмана, Турция присоединится к БРИКС, что будет уникальным примером.
«До недавнего времени Турция безуспешно стучалась в двери Евросоюза, и там ей указали на ее вторичность и незначительность относительно ее западных игроков. Турция разочаровалась, обиделась и начинает тяготеть к другому экономико-политическому полису. Но ведь Турция — это страна НАТО, мне интересно, что скажут в Брюсселе или Вашингтоне. Но Эрдоган в этом случае показывает многовекторность собственной политики», — объяснил Фельдман.
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Анастасия Бондарева