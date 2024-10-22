Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Присутствие мировых лидеров на саммите БРИКС в Казани показывает, что за Россией есть целая союзническая коалиция, а президент РФ Владимир Путин не одинок, хоть Запад и хочет противоположного. Об этом информируют журналисты CNN.
«Запад хочет, чтобы Путин был изолирован. Масштабный саммит (БРИКС — прим. ред.), который он проводит, демонстрирует, что он далеко не одинок... За ним стоит формирующаяся коалиция стран», — гласит сообщение CNN.Саммит объединения БРИКС проходит в Казани по 24 октября. Это самое крупномасштабное событие во внешней политике, проводимое когда-либо в РФ.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, на мероприятии представлено 36 государств, 22 из которых — на высшем уровне. Кроме того, участвует руководство международных сообществ.
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Никита Кротов