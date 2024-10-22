Стало известно, чем Индия недовольна в БРИКС

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Руководство Индии недовольно идеей превращения БРИКС в коалицию противников США и гегемонии доллара. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников, пожелавших остаться анонимными. Отмечается, что свои претензии выражают также и другие участники союза.
По информации агентства, Индия не хочет дальнейшего расширения БРИКС, в чем ее поддерживают Бразилия, ЮАР и ОАЭ. В статье подчеркивается, что на нежелание многих стран-участниц бороться с Соединенными Штатами говорит и встреча министров финансов и глав Центробанков БРИКС, на котором не присутствовали руководители ведомств из Китая, Индии и ЮАР.
Агентство приводит слова главы Центра европейских исследований Китайского народного университета в Пекине Ван Ивея, который говорит, что планы России по торговле без использования доллара кажутся слишком амбициозными даже Китаю. Помимо этого уточняется, что многие страны объединения не находятся под санкциями, потому не видят смысла бороться с главенством США.
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