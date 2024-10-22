Стало известно, чем Индия недовольна в БРИКС

Руководство Индии недовольно идеей превращения БРИКС в коалицию противников США и гегемонии доллара. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников, пожелавших остаться анонимными. Отмечается, что свои претензии выражают также и другие участники союза.