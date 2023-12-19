Израиль готов к новой гумпаузе в Газе, заявил президент Герцог

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Израиль готов произвести ещё одну гуманитарную паузу в секторе Газа, чтобы освободить оставшихся заложников и пропустить автомобили с дополнительной гуманитарной помощью для жителей анклава. Об этом сообщил президент государства Ицхак Герцог.
Он подчеркнул, что за развитие событий несёт ответственность глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар и руководство движения.
Герцог отметил, что ЦАХАЛ не сражается против жителей сектора Газа, поскольку они не являются врагами Израиля. Именно поэтому Тель-Авив всегда готов согласно международному гуманитарному праву предпринимать все возможные гуманитарные шаги. А вот борьба ведётся именно с ХАМАС.
Ранее сообщалось, что в территории анклава были эвакуированы все россияне и члены их семей. МЧС России и специалисты Минздрава РФ завершили работу в Египте.
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Герцог отметил, что ЦАХАЛ не сражается против жителей сектора Газа, поскольку они не являются врагами Израиля. Именно поэтому Тель-Авив всегда готов согласно международному гуманитарному праву предпринимать все возможные гуманитарные шаги. А вот борьба ведётся именно с ХАМАС.
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Анастасия Чинкова