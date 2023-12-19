Небензя назвал две страны, которые препятствуют прекращению огня в Газе

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Во всём мире только две страны выступают против прекращения огня в секторе Газа – это США и Израиль, с таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания организации.
«Не будет преувеличением сказать, что в мире сложился консенсус насчет необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему мировому сообществу, – это Соединенные Штаты», - прокомментировал ситуацию Небензя.
При этом, вчера бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал о следующем вооружённом конфликте, который готовятся развязать Соединённые Штаты Америки. По его словам, правительство США намерено провести военную операцию в Йемене. Риттер убеждён, что устраивать кровопролитие в и без того обнищавшем государстве – достаточно низкий поступок со стороны США.
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Евгения Парфентьева