Reuters: Израиль отозвал свою делегацию с переговоров по статусу сектора Газа

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Израиль отозвал своих переговорщиков из катарской Дохи после того, как счел посреднические переговоры о перемирии в Газе «зашедшими в тупик» из-за требований палестинских радикалов из ХАМАС. Об этом в разговоре с агентством Reuters сообщил во вторник высокопоставленный израильский чиновник, имя которого не разглашается.
Чиновник, близкий к руководителю разведки МОССАДА, возглавляющему переговоры, обвинил лидера ХАМАС в Газе Яхью Синвара в саботаже дипломатии «в рамках более широких усилий по разжиганию этой войны во время Рамадана».
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил во вторник 26 марта, что ХАМАС выдвинул «бредовые» требования, которые лишь показывают, что палестинцы не заинтересованы в сделке. Между тем, в Тель-Авиве толпа из примерно 300 членов семей заложников и их сторонников собралась у здания штаба обороны Израиля, требуя заключения сделки по освобождению пленников. Некоторые заперлись в клетках в знак протеста, держа в руках плакаты с фотографиями своих близких.
Ранее воюющие стороны при посредничестве Катара и Египта активизировали переговоры о шестинедельной приостановке наступления Израиля в обмен на предлагаемое освобождение 40 из 130 заложников, все еще удерживаемых палестинской группировкой боевиков в Газе. Радикалы из ХАМАС стремились использовать любую сделку для прекращения боевых действий и вывода израильских войск. Официальный Тель-Авив же, напротив, полностью исключил это, заявив, что в конечном итоге возобновит усилия по демонтажу управления и военного потенциала ХАМАС.
Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля, сломав пограничный барьер. В тот день были убиты около 1200 израильтян.
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«В создавшихся условиях, когда Синвар в туннеле окружен заложниками в качестве живого щита с едой и лекарствами, и когда дипломатическое давление оказывается на Израиль еще сильнее — он все еще мечтает объединить фронты», — отметил собеседник агентства.
Ранее воюющие стороны при посредничестве Катара и Египта активизировали переговоры о шестинедельной приостановке наступления Израиля в обмен на предлагаемое освобождение 40 из 130 заложников, все еще удерживаемых палестинской группировкой боевиков в Газе. Радикалы из ХАМАС стремились использовать любую сделку для прекращения боевых действий и вывода израильских войск. Официальный Тель-Авив же, напротив, полностью исключил это, заявив, что в конечном итоге возобновит усилия по демонтажу управления и военного потенциала ХАМАС.
Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля, сломав пограничный барьер. В тот день были убиты около 1200 израильтян.
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Артем Путинцев