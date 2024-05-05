Израиль принял решение о блокировке телеканала Al Jazeera

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Правительство Израиля приняло решение закрыть телеканал Al Jazeera на территории страны. Об этом объявил премьер-министр Биньямин Нетаньях в социальной сети Х (ранее Twitter).
«Правительство, которым я руковожу, единогласно приняло решение: в Израиле будет прекращена деятельность провокационного канала Al Jazeera», — гласит заявление.Это решение следует за принятием кнессетом (парламентом) Израиля закона, который допускает закрытие в стране «враждебных СМИ». Ожидается, что после вступления закона в силу премьер-министр Биньямин Нетаньяху оперативно начнет процедуру закрытия катарского телеканала Al Jazeera, который ведет свою деятельность также на территории Израиля.
Законопроект был принят парламентом во втором и третьем, окончательном чтении, после прохождения необходимых согласований в парламентских комиссиях.
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Артем Кузьмин