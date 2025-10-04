Израиль и ХАМАС анонсировали переговоры по обмену пленными

04 октября 2025, 19:25

Делегации Израиля и ХАМАС проведут переговоры в Каире 5-6 октября

Фото: iStock/ronniechua

Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС встретятся в Каире для обсуждения условий обмена пленными и заключёнными. Об этом сообщает издание Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности Египта.