Израиль и ХАМАС анонсировали переговоры по обмену пленными

Делегации Израиля и ХАМАС проведут переговоры в Каире 5-6 октября
Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС встретятся в Каире для обсуждения условий обмена пленными и заключёнными. Об этом сообщает издание Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности Египта.



Отмечается, что переговоры пройдут в египетской столице 5 и 6 октября.

Источники канала добавили, что в ходе переговоров стороны рассмотрят условия обмена всеми израильскими заложниками и палестинскими заключёнными в соответствии с предложением президента США Дональда Трампа.

При этом уточняется, что встреча пройдёт в непрямом формате, без непосредственного контакта между делегациями двух государств.

Анастасия Чинкова

