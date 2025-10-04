Израиль и ХАМАС анонсировали переговоры по обмену пленными
Делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС встретятся в Каире для обсуждения условий обмена пленными и заключёнными. Об этом сообщает издание Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности Египта.
Отмечается, что переговоры пройдут в египетской столице 5 и 6 октября.
Источники канала добавили, что в ходе переговоров стороны рассмотрят условия обмена всеми израильскими заложниками и палестинскими заключёнными в соответствии с предложением президента США Дональда Трампа.
При этом уточняется, что встреча пройдёт в непрямом формате, без непосредственного контакта между делегациями двух государств.
