Нетаньяху удивился словам Трампа об ответе ХАМАС по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удивился словам президента США Дональда Трампа о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к миру. Об этом заявил журналист американского сайта Axios Барак Равид в социальной сети X, ссылаясь на несколько источников.
По его словам, израильского премьера особенно поразил призыв американского коллеги прекратить бомбардировки сектора Газа. Нетаньяху считает, что ответ со стороны ХАМАС представляет собой «отказ от плана Трампа».
Отмечается, что израильский министр выразил такое мнение на консультациях с американской стороной, которые проходили еще до публикации заявления Трампа. Нетаньяху также подчеркнул необходимость согласования с США любых ответных мер.
Ранее сообщалось, что власти Израиля приказали армии остановить боевые действия в секторе Газа и начать реализацию мирного плана.
