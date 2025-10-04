Нетаньяху удивился словам Трампа об ответе ХАМАС по Газе

04 октября 2025, 08:00

Axios: Нетаньяху удивился словам Трампа о готовности ХАМАС к миру

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: whitehouse.gov)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удивился словам президента США Дональда Трампа о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово к миру. Об этом заявил журналист американского сайта Axios Барак Равид в социальной сети X, ссылаясь на несколько источников.