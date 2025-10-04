Израиль продолжил обстреливать Газу, несмотря на призывы Трампа

04 октября 2025, 13:34

Фото: iStock/Nancy Anderson

Несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить обстрелы сектора Газа, израильские вооружённые силы снова нанесли авиационные и артиллерийские удары по территории. По данным канала Al Jazeera, в результате бомбардировок погибли уже семь человек.