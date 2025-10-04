Израиль продолжил обстреливать Газу, несмотря на призывы Трампа
Несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить обстрелы сектора Газа, израильские вооружённые силы снова нанесли авиационные и артиллерийские удары по территории. По данным канала Al Jazeera, в результате бомбардировок погибли уже семь человек.
Разрушения коснулись более двух десятков жилых домов. Баптистская больница в городе Газа сообщила, что при ударе по жилому дому в районе Туффа погибли четыре человека. Также обстрелу подверглась больница Насера в Хан-Юнисе, где врачи не смогли спасти жизни двух детей.
Ранее радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что израильские власти приказали прекратить операцию по захвату Газы. Это решение приняли после согласия воюющих сторон приступить к реализации мирного плана, предложенного Трампом. Израильским военным рекомендовали свести активные боевые действия к минимуму и ограничиться исключительно обороной. Тем не менее удары по территории продолжились.
