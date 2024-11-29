Израиль и США обсудят поставки американского оружия

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Генеральный министр обороны Израиля генерал-майор в отставке Эяль Замир посетит Вашингтон, чтобы обсудить поставки оружия Израилю с представителями Пентагона и Государственного департамента США. Об этом сообщил в X журналист Axios Барак Равид.
«Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир посетит Вашингтон на следующей неделе, чтобы обсудить поставки оружия США с представителями Пентагона и Госдепартамента», – сообщил Равид.
Ранее президент США Джо Байден ранее одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Среди прочего, речь идет о комплектах Joint Direct Attack Munition (JDAM) и малоразмерных авиабомбах. Официальные лица уже сообщили о соответствующих планах Конгрессу США.
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Александр Климов