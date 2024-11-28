В США растет число могил американских военных, воевавших в рядах ВСУ

Солдаты ВСУ понимают, что конфликт с Россией зашел в тупик, и теперь пора приступать к мирным переговорам для его окончания. Об этом написал заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс и общения с украинскими военными.