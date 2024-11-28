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На кладбищах в США увеличивается число могил американских военных, погибших на Украине во время проведения российской спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
Вероятно, самым юным ликвидированным американским военным стал Эдвард Уилтон. Он имеет украинские корни и отправился воевать «за землю своих предков» в возрасте 21 года. Через год он погиб. Похоронили американца в округе Дувал в штате Флорида.
Одним из первых погиб за ВСУ на Украине 40-летний Тимоти Гриффин из Нью-Йорка. Он был в составе интернационального легиона. Погиб 5 ноября 2022 года, похоронен в штате Нью-Йорк.
Уроженец Украины Михаил Яворский переехал с Украины в США. Он вернулся на родину после начала российской СВО и воевал в рядах ВСУ порядка 15 месяцев, потом был ликвидирован. Похоронен в Чикаго.
Дэвид Ли Коут отправился воевать за киевский режим летом 2022 года, участвовал в боях в Артемовске и Соледаре. Погиб от удара российского беспилотника. Похоронен в штате Мичиган.
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Одним из первых погиб за ВСУ на Украине 40-летний Тимоти Гриффин из Нью-Йорка. Он был в составе интернационального легиона. Погиб 5 ноября 2022 года, похоронен в штате Нью-Йорк.
Уроженец Украины Михаил Яворский переехал с Украины в США. Он вернулся на родину после начала российской СВО и воевал в рядах ВСУ порядка 15 месяцев, потом был ликвидирован. Похоронен в Чикаго.
Дэвид Ли Коут отправился воевать за киевский режим летом 2022 года, участвовал в боях в Артемовске и Соледаре. Погиб от удара российского беспилотника. Похоронен в штате Мичиган.
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Элина Позднякова