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Американский наёмник поехал помогать ВСУ, но сбежал через месяц боев

Наёмник Хендерсон из США сбежал с Украины после месяца на фронте
Фото: iStock/MishaBeliy

Фото: iStock/MishaBeliy

Американский наёмник Джейкоб Хендерсон, отправившийся воевать на стороне Украины, вернулся домой спустя месяц после столкновения с реальностью боевых действий, передает РИА Новости. Информация была собрана из социальных сетей американца, поскольку тот часто выкладывал посты о развитии событий.
В мае автомеханик из Огайо начал готовиться к поездке в Польшу, в августе он прибыл в тренировочный лагерь во Львове. Все это время мужчина называл отправку на фронт «восточноевропейскими каникулами».

Он открыто заявлял, что стал наёмником ради заработка, однако указывал, что его не устраивает количество оплаты.



В октябре Хендерсона отправили на передовую, после чего он делился в соцсетях информацией о погибших товарищах и собственных ранениях. Уже через месяц мужчина вернулся в США, заявив о сложностях с адаптацией к мирной жизни.

Эта история стала примером того, как реалии войны кардинально отличаются от ожиданий. Хендерсон, называвший своё путешествие «каникулами», быстро осознал, что условия конфликта намного тяжелее, чем он предполагал.

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Советник Зеленского выступил против снижения возраста мобилизации
Советник Зеленского Литвин: снижение возраста мобилизации бессмысленно
28 ноября 2024, 04:02

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.
Основной причиной он назвал задержки в поставках вооружений, что препятствует полноценному оснащению армии, передает украинское издание «Страна.ua».

Ранее агентство Associated Press сообщало, что предложение США о снижении порога мобилизации было обосновано «чистой математикой» для увеличения численности военных на Украине.

«Радио 1» также передавало данные Reuters о том, как США призвали Украину к снижению призывного возраста.

Однако, по словам Литвина, без своевременного поступления оборудования увеличивать количество солдат неэффективно. Задержки слишком сильно усложняют мобилизационные процессы и военную подготовку на Украине.

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Два БПЛА ВСУ атаковали село в Белгородской области
28 ноября 2024, 02:16

Фото: istockphoto/vadimrysev

Село Нижнее Березово-Второе в Белгородской области подверглось атаке беспилотников, предположительно использованных Вооруженными силами Украины. Известно, что поврежден частный дом, но обошлось без человеческих жертв.
Два дрона FPV нанесли удар по частному домовладению, в результате чего повреждены кровля, выбиты окна и пострадало чердачное помещение. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.

Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что уточнение последствий продолжается. Местные власти работают на месте происшествия, чтобы оценить ущерб и принять необходимые меры.

Чуть раньше силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью.

Помимо этого накануне российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области.

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Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Брянской областью
28 ноября 2024, 01:12

Фото: iStock/sommersby

Силы противовоздушной обороны России уничтожили пять вражеских беспилотников над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Благодаря оперативным действиям ПВО удалось избежать угроз для мирных жителей и инфраструктуры. По данным Минобороны РФ, пострадавших и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

На место событий были направлены экстренные и оперативные службы для проверки обстановки и обеспечения безопасности. Этот случай демонстрирует эффективность российской системы ПВО в защите территории от внешних угроз.

Ранее «Радио 1» писало о том, как российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области.

Еще раньше 27 ноября российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью.

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Западные СМИ объявили, что удары вглубь России ухудшат положение ВСУ
Defense News: позволение Украине наносить удары вглубь РФ ухудшит положение ВСУ
28 ноября 2024, 00:55

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Администрация Джо Байдена дала разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Однако обозреватели Defense News считают, что это не изменит ситуацию на поле боя, возможно даже ухудшит ее для ВСУ.
Они отмечают, что новые вооружения, включая ATACMS и противопехотные мины, пришли слишком поздно, чтобы повлиять на ход конфликта или улучшить позиции Киева за столом переговоров, поэтому ВСУ не получат серьезного преимущества.

Defense News подчеркивают, что эти меры могут привести к дальнейшей эскалации, однако в самой администрации США признают, что снятие ограничений не способно изменить общий курс конфликта.

Действия Вашингтона, по мнению аналитиков, не спасут ситуацию для ВСУ и могут даже ухудшить их положение.

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Стало известно, что Байден столкнулся с нехваткой времени на помощь Украине
WSJ: Байден не успевает потратить $6,5 млрд на военную помощь Украине
28 ноября 2024, 00:32

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Администрация Джо Байдена не успевает полностью израсходовать выделенные Конгрессом средства на военную помощь Украине, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Более $6,5 млрд остаются в распоряжении Пентагона по программе, позволяющей передавать оружие и технику Украине из собственных запасов.

Отправка столь значительного объема оружия сталкивается с логистическими трудностями и риском снижения боеготовности армии США. Чтобы израсходовать эти деньги до конца января, Пентагон должен отправлять вооружение на сумму $110 млн ежедневно, что практически невозможно.

Планируется сосредоточиться на быстрой доставке артиллерии и боеприпасов, тогда как тяжелая техника, такая как танки, требует больше времени на подготовку.

За время президентства Байдена Украина получила более $59 млрд помощи, включая вооружение, обучение военных и гуманитарную поддержку. Однако Россия неоднократно утверждала, что военная помощь Киеву не повлияет на ход специальной военной операции.

Между тем избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность в следующем году, получит значительные рычаги влияния благодаря оставшимся средствам.

Ранее Трамп заявлял о намерении добиться урегулирования украинского кризиса еще до своей инаугурации.

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#джозеф байден
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Пулеметчик ВСУ перепутал позиции и случайно уничтожил десятки сослуживцев
Военкор Симонов: пулеметчик ВСУ спутал траншеи и перестрелял 20 сослуживцев
28 ноября 2024, 00:15

Фото: istockphoto/IherPhoto

В зоне специальной военной операции украинский пулеметчик по ошибке зашел на позиции российских военных, приняв их за свои. В результате он уничтожил около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины, рассказывает военный корреспондент RT Александр Симонов.
Инцидент произошел в окопах, где российские бойцы приняли пулеметчика за члена соседнего подразделения и даже снабжали его боеприпасами. Военный корреспондент отметил высокий профессионализм украинского пулеметчика, хотя события развивались очень необычно.

После того как ситуация прояснилась, украинский военный был взят в плен. Ему предложили подписать контракт с российской армией, но он отказался.

Ранее «Радио 1» сообщало, что США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте.

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#всу
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#украина
#военные
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Таролог Зак сделал неожиданное предсказание о ходе СВО в 2025 году
28 ноября 2024, 00:07

Фото: iStock/panida wijitpanya

2024 год подходит к концу, но одной из самых острых и важных тем для России остается Специальная военная операция. Как может развернуться ситуация в 2025 году?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что общая тенденция 2025 года для России достаточно положительная.

«На СВО будут успехи. У нас в течение года — что в начале, что в середине, что в конце, действительно будет ровная и успешная ситуация в развитии СВО. Соответственно, наши успехи станут предметом торга на внешнеполитической арене и положительно скажутся на экономике нашей страны. Более того, есть большая доля уверенности, что СВО, по крайней мере активная ее фаза, ближе к концу 2025 года закончится», — сказал таролог.

Он добавил, что в следующем году администрация Трампа возьмет курс на улучшение отношений с Российской Федерацией.

«Скорее всего, это будет носить немного завуалированный характер. То есть мы будем продолжать слышать с трибун в телевизорах какие-то негативные слова в адрес России. Но на деле они будут стараться улучшить с нами отношения и экономические связи», — предсказал собеседник.

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Россиянам раскрыли секрет успеха создания «Орешника» и причину его превосходства
Ковальчук: «Орешник» создали благодаря уникальным термостойким материалам
28 ноября 2024, 00:01

Фото: iStock/bpawesome

Создание гиперзвукового комплекса «Орешник» стало возможным благодаря материалам, выдерживающим сверхвысокие температуры. Такое заявление сделал глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук «Известиям» на полях IV Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории Сириус.
Россия разработала оружие, использующее технологии, недоступные другим странам.

Разработка включала материалы, способные выдерживать температуры до 2000 градусов, что позволило России опередить мировых конкурентов. Комплекс «Орешник» уже демонстрировался и стал примером передового гиперзвукового вооружения.

В будущем планируется создание новых типов оружия с использованием материалов, способных функционировать при температурах 2500-3000 градусов, заявил Ковальчук.

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#сво
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В Мелитополе силами ПВО сбиты четыре украинских БПЛА
27 ноября 2024, 23:43

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские системы ПВО успешно нейтрализовали четыре украинских реактивных беспилотника, которые пытались атаковать Мелитополь в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Все дроны были уничтожены еще на подлете к городу, но обломки частично повредили инфраструктуру в районе улицы Фрунзе. По информации городской администрации, ущерб от атаки оказался незначительным, и ситуация находится под контролем.

Это очередная попытка украинской стороны использовать беспилотники для нанесения ударов по российским территориям, однако системы ПВО продолжают эффективно отражать угрозы.

Ранее «Радио 1» передавало, что 27 ноября ВСУ предприняли комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников и ракет.

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