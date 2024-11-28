Американский наёмник поехал помогать ВСУ, но сбежал через месяц боев

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Американский наёмник Джейкоб Хендерсон, отправившийся воевать на стороне Украины, вернулся домой спустя месяц после столкновения с реальностью боевых действий, передает РИА Новости. Информация была собрана из социальных сетей американца, поскольку тот часто выкладывал посты о развитии событий.
В мае автомеханик из Огайо начал готовиться к поездке в Польшу, в августе он прибыл в тренировочный лагерь во Львове. Все это время мужчина называл отправку на фронт «восточноевропейскими каникулами».
Он открыто заявлял, что стал наёмником ради заработка, однако указывал, что его не устраивает количество оплаты.
В октябре Хендерсона отправили на передовую, после чего он делился в соцсетях информацией о погибших товарищах и собственных ранениях. Уже через месяц мужчина вернулся в США, заявив о сложностях с адаптацией к мирной жизни.
Эта история стала примером того, как реалии войны кардинально отличаются от ожиданий. Хендерсон, называвший своё путешествие «каникулами», быстро осознал, что условия конфликта намного тяжелее, чем он предполагал.
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Он открыто заявлял, что стал наёмником ради заработка, однако указывал, что его не устраивает количество оплаты.
В октябре Хендерсона отправили на передовую, после чего он делился в соцсетях информацией о погибших товарищах и собственных ранениях. Уже через месяц мужчина вернулся в США, заявив о сложностях с адаптацией к мирной жизни.
Эта история стала примером того, как реалии войны кардинально отличаются от ожиданий. Хендерсон, называвший своё путешествие «каникулами», быстро осознал, что условия конфликта намного тяжелее, чем он предполагал.
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Мария Моисеева