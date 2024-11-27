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На отсутствие всего необходимого пожаловались итальянские наемники, сражающиеся на стороне боевиков ВСУ, пишет издание Corriere della Sera.
«Здесь всего нет, у нас даже ручных гранат нет, а русские, похоже, хорошо сражаются», — сказал 30-летний наемник с позывным «Поло».Он добавил, что по факту Россия господствует в небе на передовой. Поло уточнил, что убиты три его земляка.
Многие итальянские наемники не зарегистрированы в посольстве в Киеве, поскольку опасаются преследования за участие в боевых действиях.
Недружественные к РФ страны стали помогать Украине всеми доступными средствами. Периодически на иностранных наемников заводят уголовные дела в России.
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Никита Кротов