В Турции рассказали, как Штаты создают «маленький Израиль» у границ страны

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Штаты создают «маленький Израиль» у границы с Турцией с помощью боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Об этом сообщает издание Hürriyet.
Ранее стало известно, что РПК хотят при поддержке американской стороны провести местные в регионах, которые находятся под контролем партии в Сирии.
Также сказано, что на контролируемых РПК выборах кандидатами могут быть выдвинуты те имена, что уполномочены избирательным советом, который создала РПК.
До этого сообщалось, что турецкая сторона внимательно смотрит за деятельностью США в Сирии, которая связана с запрещенной в Турции РПК. Также есть информация о прошедших в Сирии совместных учениях РПК и США.
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«Пока мир занят Газой и Украиной, США закладывают основы "маленького Израиля" у нашей границы. РПК проведет 11 июня местные выборы в регионе, начинающемся от Манбиджа и заканчивающемся у наших границ, включая Африн и Тель-Рифат», – сказано в публикации.
Также сказано, что на контролируемых РПК выборах кандидатами могут быть выдвинуты те имена, что уполномочены избирательным советом, который создала РПК.
«Голосовать на выборах смогут только террористы, служащие в вооруженных подразделениях РПК», – говорится в материале.
До этого сообщалось, что турецкая сторона внимательно смотрит за деятельностью США в Сирии, которая связана с запрещенной в Турции РПК. Также есть информация о прошедших в Сирии совместных учениях РПК и США.
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Никита Кротов