Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала преемника погибшего под обстрелами генерального секретаря ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы и преемника его преемника. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он подчеркнул, что израильские войска нанесли огромный ущерб возможностям ливанского движения. Они уничтожили «тысячи террористов», в числе которых сам Насрулла, его преемник и преемник этого преемника.
Ранее в этот день глава Минобороны Израиля Йоав Галант назвал «Хезболлу» группировкой без лидера, поскольку преемник ранее ликвидированного под обстрелами Ливана Хасана Насруллы, вероятнее всего, тоже погиб от ударов ЦАХАЛ.
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Анастасия Чинкова