Израиль ликвидировал главу ХАМАС Яхью Синвара

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В секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник.
«Сегодня источник в системе безопасности подтвердил, что лидер ХАМАС Яхья Синвар убит», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВВС атаковали десятки бойцов ХАМАС и «Исламского джихада», которые, по данным военных, действовали в здании школы на севере анклава.
Накануне ЦАХАЛ нанес удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, была штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС. Сообщалось, что под обстрел попало медицинское учреждение в городе Дейр-эль-Балах. Израиль заявил, что ХАМАС использовал этот центр для планирования и проведения атак против Израиля.
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Лия Мурадьян