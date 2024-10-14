ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС

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Израильские войска нанесли удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, являлась штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Обстрелу подверглось медицинское учреждение в городе Дейр-эль-Балах, где, вероятно, базируются боевики ХАМАС. Пресс-секретарь сообщил, что ХАМАС использует этот центр для планирования и проведения атак против Израиля.
Время удара не уточняется.
Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля атаковала школу в секторе Газа. В результате удара погибли 22 человека, в том числе 15 женщин и детей. Еще 80 человек получили ранения.
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Время удара не уточняется.
Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля атаковала школу в секторе Газа. В результате удара погибли 22 человека, в том числе 15 женщин и детей. Еще 80 человек получили ранения.
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Александр Климов