Израиль ликвидировал в Газе одного из основателей ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в городе Газа одного из основателей радикального движения ХАМАС, он являлся начальником штаба в военном крыле организации.
«Армия обороны Израиля в районе Сабра города Газа атаковала и ликвидировала террориста Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу, который являлся одним из основателей ХАМАС», — отмечалось в сообщении ЦАХАЛ.
В пресс-службе уточнили, что аль-Исса являлся одним из последних высокопоставленных деятелей ХАМАС, который занимал руководящую должность в организации до 7 октября 2023 года и остался в секторе Газа. Помимо прочего, он «сыграл важную роль в планировании и осуществлении кровавой бойни 7 октября», когда боевики движения из сектора Газа напали на приграничные населенные пункты Израиля, подчеркнули в ведомстве.
Отмечалось, что ЦАХАЛ продолжит действовать решительно для обнаружения и уничтожения «всех террористов из различных террористических организаций, принимавших участие в кровавой бойне 7 октября».