Канцлер Германии Мерц: в немцах укоренился страх военного конфликта с РФ

28 июня 2025, 21:47

Фото: iStock/ arsenisspyros

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что в жителях страны укоренился страх военного конфликта с РФ, но сам он не опасается такого исхода. Об этом он сообщил в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung.







«У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять», — обратил внимание канцлер Германии.