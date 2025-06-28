Канцлер Германии Мерц: в немцах укоренился страх военного конфликта с РФ

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Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что в жителях страны укоренился страх военного конфликта с РФ, но сам он не опасается такого исхода. Об этом он сообщил в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung.



«У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять», — обратил внимание канцлер Германии.

Вместе с тем Фридрих Мерц отметил, что необходимо иметь «реалистичный взгляд на империалистические устремления России». Из-за этого политик призвал вооружать Германию, уточнив, что армия государства все еще испытывает дефицит людей и техники.

Ранее сообщалось, что порядка 20 политиков и деятелей культуры Германии подписали и направили в прокуратуру заявление в отношении канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов о действиях Израиля против Ирана. Авторы заявления обвинили Мерца в нарушении ряда положений Конституции ФРГ.
Ольга Енгалычева

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