Министром иммиграции Греции стал призывавший расстреливать мигрантов политик
Министром иммиграции и убежища Греции стал политик Танос Плеврис, который призывал расстреливать мигрантов, сообщило издание Greek Reporter.
Отмечалось, что политик уверен в необходимости отстреливать на границе прибывающих в Грецию мигрантов. Еще Плеврис поддерживает сохранение «чистоты греческой расы» и выступает за запрет оказывать мигрантам помощь при пересечении границы.
До этого политик являлся министром здравоохранения, а его отца Константиноса Плевриса некоторые греческие журналисты прозвали «нацистом» и «теоретиком фашистского государства».
Ранее глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что мигрантов, чьи дети не посещают школы, необходимо высылать из России. Политик подчеркнул, что иностранные граждане, которые не намерены соблюдать законы страны пребывания, должны уезжать обратно, чтобы права их детей на образование обеспечивало государство исхода.
Читайте также: